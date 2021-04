10 rád ako si správne vybrať kvalitný Extra panenský olivový olej (EPOO)

Žiť v Andalúzii a nepoužívať Extra panenský olivový olej ( Andalúzia je najväčší producent kvalitných Extra Panenských Olivových Olejov, EPOO) to by bolo rúhanie.Takže po dlhoročných skúsenostiach s jeho používaním a výberom,

Nekvalitný olej môže byť vylisovaný aj z takýchto olív

trochu pootvorím tú Pandorinu skrinku a uvediem 10 rád ktoré si môžete prečítať, pred kúpou extra panenského olivového oleja, aby ste naozaj dostali kvalitu a skutočne dobrý EPOO a nie iba zmes nekvalitných olív a doslova pachuť oleja v ústach. Dobrý a kvalitný EPOO,hlavne ten PRÉMIOVÝ je niečo úplne, ale úplne iné ako olej, ktorý bežne kúpite v obchode (budem sa mu venovať v nejako ďalšom príspevku). Hlavne v naších ( veľkých) obchodoch sa fakt vyskytuje EPOO, ktoré má s kvalitou extra panenských olivových olejov pramálo spoločné. Tým pádom za viac peňazí nedostanete skoro nič z benefitov ( hlavne zdravotných) pre ktoré sa EPOO kupujú.

Ako si správne vybrať kvalitný olivový olej. 10 rád predtým ako si kúpite Extra Panenský Olivový Olej

Ako si správne vybrať kvalitný Extra panenský olivový olej ?

Otázka za milión. Bohužiaľ, neexistuje žiadne magické kúzlo ktoré by sme dokázali použiť pri nákupe EPOO tak, aby sme vedeli že nakupujeme ten správny EPOO ( Extra Panenský Olivový Olej).

Môže sa stať, že výrobca v dôsledku zlej údržby a čistoty fliaš v niektorých zariadeniach úplne znehodnotí EPOO. Keďže v obchode s olivovým olejom sa „ točia“ veľké peniaze, často sa v tomto odvetví vyskytujú opakované podvody s miešaním nekvalitného olivového oleja, keď sa k Extra Virgin primieša nekvalitný olivový olej, avšak fľaša sa bude predávať ako najkvalitnejší Extra Virgin, navyše často aj za podozrivo nízku cenu. Takže dnes sa už pomaly nedá veriť ani tomu, čo je napísané na etikete.

Tak sa potom opýtate. Ako budem vedieť pred kúpou EPOO, že kupujem naozaj kvalitný výrobok a produkt ?

Existuje množstvo parametrov, ktoré by mali byť vzaté do úvahy pri nákupe oleja. Rôzne chute EPOO v závislosti od druhu použitých a lisovaných olív, samotná výroba a lisovanie olív , zber olív, pestovanie. Nebudeme sa však zaoberať týmito parametrami , tieto si rozoberieme neskôr. Skôr sa pozrieme na to, ako dokážeme eliminovať nekvalitu „ sedliackym rozumom“ a už pred nákupom si môžeme premyslieť ako si správne vybrať ten pravý Extra panenský olivový olej.

Určite je ťažké pred nákupom vedieť, že olej, ktorý chcem kúpiť, bude v tom najkvalitnejšom stave, deklarovanom predajcom aj výrobcom.

Takže ako dlhoročný spotrebiteľ ( v krajine a v oblasti, ktorá je srdcom olivového oleja, španielska Andalúzia) a dodávateľ toho skutočne najkvalitnejšieho EPOO, dovoľte mi uviesť 10 rád, konzultovaných s najlepšími odborníkmi na výrobu a spracovanie olív), ktoré by ste mali zobrať do úvahy pred kúpou EPOO tak, aby ste nekúpili mačku vo vreci.

1.Nikdy si nevyberajte olej podľa farby: farba nie je synonymom kvality. Viem, že je to zložité, odolať peknej a atraktívnej farbe, ale olej krásnej zelenej farby vôbec nie je kvalitnejší ako olej žltej alebo zlatistej farby. To isté platí aj keď je olej zlatistej farby. Nie všetko čo sa blyští je zlato. Farba oleja závisí od mnohých faktorov, ako je napríklad odroda olív. Samozrejme, je možné nájsť aj podozrivé farby, ako napríklad oranžová. V takom prípade rýchlo ruky preč od fľaše.

Aj v Španielsku sa ponúka k predaju takáto lahôdka. Oranžový olej.

2.Nepozerajte sa na kyslosť ako synonymom kvality, kyslosť je chemický parameter, meranie množstva voľných mastných kyselín v oleji, a nemá nič spoločné s príchuťou. Podľa súčasných právnych predpisov, extra panenský olivový olej, musí obsahovať menej ako 0.8º kyslosť. Najkvalitnejšie EPOO dosahujú kyslosť od 0.1º na 0.3º stupňov. Táto obchodná stratégia výrobcov , kedy preukazujú kyslosť oleja na štítku, spoločne s rôznou chuťou oleja iba zmätie hlavu pri výbere oleja. Kvalitný výrobcovia kyslosť neuvádzajú na svojich etiketách, keďže garantujú kvalitu aj bez tohto údaju na fľaši. Navyše sa kyslosť musí uvádzať aj s ďaľšími parametrami.

3. Obaly. Najlepšie je ak sú vyrobené zo skla a sú nepriehľadné. Sklo najlepšie ochráni olej pred 2 najväčšími nepriateľmi : slnko a teplota. Olej môže byť veľmi dobrej kvality, avšak trvanlivosť sa skráti, v prípade, ak bude skladovaný v priehľadnom obale a nechránený pred slnkom a teplom. Bežne sa však EPOO predávajú aj v PET fľašiach. Dôvodom je nižšia cena balenia. Doma si následne môžete olej preliať do sklenenej fľaši a máte ušetrené € vo vrecku.

Olivový olej má skôr odporúčanú dobu trvanlivosti, do kedy je ho vhodné skonzumovať. Po tomto dátume je olej naďalej konzumovateľný, nič mu nebude, len sa časom môže meniť chuť oleja a jeho vlastnosti. EPOO je iba 100 % šťava z olív, preto u neho nedochádza k pokazeniu.

4. Pozrite sa na štítok: V ideálnom prípade, by etiketa mala obsahovať dátum výroby, prípadne dátum spotreby, alebo dátum, kedy bol olej plnený do fliaš. Takisto by štítok mal obsahovať druh olív.Vo veľa prípadoch tomu tak nie je. Ak je na etikete nápis : ZMES OLÍV pôvodom z EU, alebo niečo podobné, zďaleka sa takémuto oleju vyhnite. Značí to, že výrobca nakúpil neidefikovateľné olivy alebo olej ani sám nevie odkiaľ. Dátum minimálnej trvanlivosti, musí byť vytlačený na fľašiach. Budeme tak vedieť, že kupujeme olej z aktuálnej kampane. Ak si kúpite olej zo starších rokov riskujete, že olej môže byť zatuchnutý. Na rozdiel od vína, olej časom znižuje svoju kvalitu. Olivový olej má skôr odporúčanú dobu trvanlivosti, do kedy je ho vhodné skonzumovať. Po tomto dátume je olej naďalej konzumovateľný, nič mu nebude, len sa časom môže meniť chuť oleja a jeho vlastnosti. EPOO je iba 100 % šťava z olív, preto u neho nedochádza k pokazeniu. Takisto je povinné uverejňovať na štítku energetické hodnoty oleja.

5. Uskladnenie oleja v obchode: vyhnite sa nákupu fliaš, ktoré boli a sú v obchode uložené v blízkosti okna, kde by na nich mohlo svietiť slnko a pôsobiť teplo. Takisto by oleje nemali byť vystavené v blízkosti výrobkov so silným zápachom. Tieto oleje sú veľmi citlivé na pachy.

6. Vyhnite sa neznámym značkám oleja: kvalita a kvantita nikdy neboli veľkí priatelia. Veľké spoločnosti neprodukujú oleje. Nakúpia vo veľkom olivy, alebo olej a balia to pod svojou vlastnou značkou. Veľkým odberom a množstvom získajú výhodnejšiu cenu, ale takýto olej nebude mať požadovanú kvalitu. Kvalitný produkt, keďže bude mať vyššiu cenu len ťažko môže dosiahnuť požadovaný obrat predaja, ktorý požadujú super a hypermarkety. Čísla ziskovosti v takýchto prípadoch nefungujú. Napríklad, ak liter extra panenského olivového oleja od výrobcu stojí 5 – 6 €, je ťažko uveriť kvalite výrobku ak ho supermarket predáva napríklad za 4 € a na druhú fľašu Vám ponúkne zľavu 50%. Takýto olej by mal byť viac ako podozrivý.

7. Kupovať priamo od dovozcu: toto môže byť spôsob, ako si môžeme byť istí, že kupujete olej v dobrom stave a so zárukou. EPOO zo Španielska patria k najlepším olejom na svete. My dovážame iba najkvalitnejšie EPOO dlhoročne oceňované na svetových výstavách s garanciou pôvodu a výroby.

8. Ochutnávka oleja. V obchodoch to nie je možné, aj keď by to bolo ideálne. Obchody, ktoré sa venujú predaju iba EPOO u nás často nie sú. Preto nám ostáva iba viera a dôvera v kvalitných predajcov EPOO ktorí dovážajú iba to najkvalitnejšie . Pripadne je možná ochutnávka na trhoch, akciách . Vôňa dobrého oleja by mala byť čerstvá, zacítite čerstvo pokosenú trávu, paradajku, bylinky, mandle alebo banán.

9. Certifikáty kvality a ocenenia na súťažiach olivových olejov : na obaloch výrobku by mali byť viditeľne umiestnené logá certifikátov , ktoré garantujú kvalitu oleja. Napríklad logo asociácie garantujúce BIO a ekologickú kvalitu, logo s označením a garanciou pôvodu oleja ( vyhnite sa olejom, kde je na obale uvedené: olej z najkvalitnejších olív zmes EU!!!) .Certifikácia rôznymi medzinárodnými asociáciami, napríklad KOSHER . Takisto, kvalitný predajca olejov Vám predstaví rôzne ocenenia, ktoré olej získa v rámci národných i medzinárodných súťaží olejov, ktoré sú vždy zárukou tej najvyššej kvality. Ak chcete mať 100% istotu kvality, kupujte si olej, ktorý má ocenenia zo súťaží v danom roku, kedy prebehol aj zber. Môže sa stať, že sa značka bude chváliť oceneniami aj 5 rokov starými avšak olej a jeho kvalita už bude z úplne inej kampani. Ideálne je ak máte ocenený olej z aktuálnej kampane.

10.Nefiltrované oleje: Áno, ale od určitého dátumu nie: Akokoľvek nám obchodníci budú chcieť predať zdravie a "čistotu" nesmiete zabúdať, že tieto oleje obsahujú vodné kvapôčky ,ktoré spôsobujú degradáciu oleja, tak isto ako aj zvyšky dužiny, kôstky a iné častice ktoré vznikajú pri mletí. Takže ak má olej viac ako 4 mesiace po ukončení extrakcie, je lepšie nekupovať ho. Nikto Vám nebude garantovať, že je v ideálnom stave. Ak sú navyše v spodnej časti fľaše hnedé kvapky značí to už degradáciu oleja.

Kúpa EPOO sa môže zdať drahá. Mali by ste však vedieť, že výroba EPOO nie je lacná záležitosť. Výroba kvalitného EPOO si vyžaduje veľmi riadený a kontrolovaný proces. Takisto na výrobu 1 litra kvalitného EPOO je potrebných niekoľko kg. Olív ( cca 5 kg!). Nezabudnite, že kvalitný EPOO je „ tekuté zlato“, má množstvo pozitívnych účinkov na naše zdravie ( znižuje náchylnosť k Alzheimerovej chorobe, prevencia proti rakovine , znižovanie zlého cholesterolu, protizápalové účinky atd.

V nasledujúcom obrázku môžete získať predstavu o zmene ceny v závislosti na kvalite oleja, a koľko kg olív je potrebné na výrobu 1L oleja v závislosti na kvalite. Ďalším faktorom kolísania cien EPOO je rovnováha medzi ponukou a dopytom. A samozrejme netreba zabúdať na poveternostné podmienky, ktoré ovplyvňujú úrodu olív.

Ak som Vám aspoň trochu pomohol pri Vašom nákupe a výbere toho správneho Extra panenského olivového oleja budem rád. Za svoje peniaze si zaslúžite získať kvalitu a nie olej vhodný skôr na topánky alebo do petrolejovej lampy.

Množstvo ďaľších užitočných informácií o kvalite, výbere, používaniu Extra Panenských Olivových Olejov môžte nájsť aj na mojích stránkach, kde sa venujem tejto lahodnej pochutine.

Ako chutí kvalitný EPOO?

Čo je kyslosť a čo indikuje u EPOO

Dá sa EPOO používať v teplej kuchyni ?

atd, atd

Hasta luego amigos :)